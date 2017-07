FN-innsatt regjering ønsker valg i Libya i 2018 

Kamper mellom militante grupper og politisk rivalisering har gjort gjenreising i det voldspregede landet vanskelig. Den FN-innsatte regjeringen har hatt problemer med å få kontroll siden de begynte sitt arbeid i Tripoli i fjor.

Statsminister Fayez al-Sarraj kunngjorde i en TV-sending lørdag at det kommer til å bli holdt valg i 2018. Ifølge statsministeren skal det velges en ny president og et parlament som kan sitte i tre år. Sarraj sa at den nåværende regjeringen vil sitte fram til valget neste år.

Han sa også at manglende sikkerhet i Libya er et av landets største problemer, og at myndighetene gjorde en feil da de ikke avvæpnet militante grupper etter opprøret der Muammar Gaddafi ble styrtet og drept.

(©NTB)