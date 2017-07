Amnestys fengslede landdirektør for retten i Istanbul

– En tyrkisk avis skriver at de pågrepne forbereder seg på å bli forhørt av aktor, sier den svenske journalisten Kurdo Baksi som har fulgt saken.

I alt ti menneskerettighetsaktivister ble pågrepet under et møte på en øy i nærheten av Istanbul i begynnelsen av juli. Flere av dem anklages for medlemskap i væpnede terrororganisasjoner.

Blant de pågrepne er Amnesty Internationals Tyrkia-direktør Idil Eser og sju andre medlemmer av andre menneskerettighetsorganisasjoner. En tysk og en svensk IT-konsulent er også pågrepet. Foreløpig er ingen av dem siktet.

«Pågripelsen er et angrep mot seks ledende menneskerettighetsorganisasjoner i Tyrkia, og er et kraftig slag mot et allerede presset sivilsamfunn. Pågripelsene er også en indikator på utviklingen i landet», skriver Amnesty International i en uttalelse.

En advokat som forsvarer flere av de pågrepne hevder manglende bevis trolig vil føre til at de blir løslatt.

I forbindelse med G20-møtet nylig skal Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ha omtalt møtet de ti aktivistene hadde som en fortsettelse på fjorårets kuppforsøk.

I juni ble Amnesty Internationals Tyrkia-sjef Taner Kilic pågrepet, anklaget for å ha forbindelser til predikanten Fethullah Gülen, som den tyrkiske regjeringen anklager for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i landet i fjor sommer.

Kilic sitter nå varetektsfengslet, siktet for å tilhøre en terrororganisasjon.

(©NTB)