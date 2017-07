Pavens rådgivere kaller Steve Bannon farlig fundamentalist

Bannon, som er katolikk, tok i en tale i 2014 til orde for en ny kristen hellig krig. Pavens rådgivere Antonio Spadaro og Marcelo Figueroa viser til denne talen og beskriver Bannon som noen som ønsker «å legge staten under Bibelen på grunnlag av en logikk som ikke skiller seg fra den som inspirerer islamsk fundamentalisme».

Rådgiverne har også tatt for seg det de kaller «sjokkerende retorikk» på det amerikanske katolske nettstedet Church Militant, der Trumps valgseier over Hillary Clinton ble sammenlignet med Diokletians nederlag for Konstantin, Romerrikets første kristne keiser.

Spadaro er katolsk prest og redaktør av jesuittenes innflytelsesrike magasin. Figueroa er en protestant som redigerer den argentinske utgaven av Vatikanets avis L'Osservatore Romano. Spadaro og Figueroa er personlige venner og rådgivere til pave Frans. Deres kritikk mot Bannon og det ekstreme kristne høyre i USA ble publisert i en artikkel i tidsskriftet La Civilta Cattolica lørdag.

I en kommentar til søndagsutgaven av avisen La Republicca sier kirkehistoriker Alberto Melloni at pavens rådgivere med sin kritikk nå har avdekket en til nå uhørt konflikt mellom pave Frans, katolske evangelister og Trump-leiren.

(©NTB)