Macron oppfordrer til nye Midtøsten-samtaler

– Frankrike står klart til å støtte ethvert diplomatisk framstøt for å få dette i stand, sa Macron søndag ettermiddag etter å ha møtt Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Paris.

Macron la til at israelerne og palestinerne bør kunne «leve side om side med hverandre innenfor trygge og anerkjente grenser med Jerusalem som hovedstad».

– Alt bør gjøres for å få forhandlingene i gang igjen, med mål om å oppnå en tostatsløsning, uttalte Macron.

Den franske presidenten fordømte også angrepet på Tempelhøyden, eller Haram al-Sharif, der to israelske politifolk ble drept fredag og en tredje såret. De tre palestinske gjerningsmennene ble innhentet av sikkerhetsstyrker og drept på høyden som ligger midt i Jerusalems gamleby, og som er hellig både for muslimer og jøder.

I en uttalelse fra det franske presidentkontoret heter det at Macron er bekymret for Israels sikkerhet, men også for utvidelsen av israelske bosettinger på Vestbredden. Macron gir uttrykk for bekymring over at Netanyahu kan forsøke å trekke seg fra sin forpliktelse overfor en tostatsløsning.

Macron og Netanyahu diskuterte også bekjempelse av ekstremisme i Syria og andre steder, og de snakket om å bedre det økonomiske samarbeidet.

(©NTB)