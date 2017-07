Macron håper å få USA med i Paris-avtalen igjen

Macron forsvarte i et intervju søndag den kameratslige tonen han anla overfor Trump, og insisterte på at Trump lyttet til ham når de to snakket om Paris-avtalen mot klimaendringer, som Trump har trukket USA ut av.

Trump pirret observatørenes nysgjerrighet da han på en pressekonferanse sa at «noe» kunne skje med Paris-avtalen. Det er blitt tolket som at han kanskje vurderer å melde USA inn igjen.

Macron erkjenner at hele besøket var nøye koreografert for å gi amerikanerne et bedre inntrykk av Frankrike etter terrorangrepene som har skadet landets turistindustri.

Fra omvisningen i de overdådige, forgylte salene i Elysee-palasset til den nye runden med lange og harde håndtrykk syntes besøket å være lagt opp for å øke Trumps respekt både for Frankrike og for Macron.

Macron selv har sagt at han med fullt overlegg la opp til det første harde håndtrykket under deres første møte for å vise Trump at han ikke er en som lar seg overkjøre.

