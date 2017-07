20 kvinnelige fremmedkrigere funnet i tunnel i Mosul

Arrestasjonen skjer kun en uke etter at Iraks statsminister Haider al-Abadi erklærte seier over IS i Mosul.

En hemmelig tunnel ble funnet under bakken i gamlebyen, bekreftet en talsmann for den irakiske antiterrorstyrken lørdag. Området har hatt sporadiske kamper siden forrige uke.

– Kvinnene hadde våpen og bombebelter som var ment for å angripe irakiske styrker, uttalte en tjenestemann i den irakiske antiterrorstyrken.

Gruppa med kvinner inkluderte fem tyskere, tre russere, tre tyrkere, to canadiere, en tsjetsjener og til sammen seks fra Libya og Syria.

