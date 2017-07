Mugabe tilbake i Zimbabwe etter medisinsk behandling i utlandet

Mugabe forlot Zimbabwe forrige lørdag. Turen til Singapore var den tredje dit i år.

– Han gjennomgikk en øyeoperasjon i Singapore for noen år siden og dro tilbake dit for rutinemessig kontroll, meldte Zimbabwes nasjonale kringkastingsselskap lørdag.

Mugabes parti ZANU-PF måtte fredag utsette et arrangement der presidenten skulle ha deltatt. Utsettelsen førte til spekulasjoner rundt Mugabe.

Mugabe har hatt makten siden Zimbabwe ble uavhengig fra Storbritannia i 1980. Han er ZANU-PFs kandidat til neste års presidentvalg, men hans høye alder og evne til å fortsatt kunne styre landet har skapt bekymring.

For to år siden falt han og snublet da han skulle ned fra en scene der han hadde holdt en tale. Senere samme år holdt han en tale i nasjonalforsamlingen, uten å vite at han hadde holdt samme tale også tidligere.

Det skal være sterk indre splid i partiet hans om hvem som bør være presidentkandidat til neste års valg. Visepresident Emmerson Mnangagwa og Mugabes kone Grace har blitt sett på som mulige utfordrere som kan overta for ham dersom han skulle trekke seg eller dø.

Kona Grace ble for øvrig påført lettere skader lørdag i en trafikkulykke med presidentens bilkortesje på vei hjem fra flyplassen. Hun ble sendt til sykehus med skrubbsår på høyre ankel og senere utskrevet, meldte landets medier.

