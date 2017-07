Liu Xiaobo bisatt i enkel seremoni

61 år gamle Liu sovnet inn på sykehus torsdag, mindre enn to måneder etter at han fikk diagnosen leverkreft.

Da det ble kjent at han var syk og overført fra fengsel til sykehuset, var sykdommen allerede kommet så langt at behandlingen snart ble stoppet.

Myndighetene i Shenyang opplyste i en kort uttalelse lørdag at bisettelsen hadde funnet sted, og at Lius kone Liu Xia var blant familiemedlemmene som var til stede.

Trøstes av familien

I bilder som myndighetene offentliggjorde, kan Liu Xia sees med mørke briller mens hun trøstes av andre familiemedlemmer. Fredsprisvinnerens søsken og deres ektefeller var også til stede.

Lius legeme lå i en åpen kiste midt i rommet, omgitt av blomster og kranser. På veggen var det et banner med påskriften Liu Xiaobos bisettelse i hvite bokstaver på svart bakgrunn, over et innrammet portrett av Liu.

Ifølge myndighetenes pressemelding fant bisettelsen sted klokka 6.30 om morgenen til Mozarts Requiem. Han ble kremert kort etter.

Pressemeldingen og bildene var siste fase i det som framstår som den kinesiske regjeringens forsøk på å imøtegå kritikken fra utlandet om at de ikke har opptrådt humant mot den fengslede dissidenten.

Tryglet Kina

Både EU, USA og en rekke europeiske land ba Kina la Liu få reise til utlandet for å få behandling. Både tyske og amerikanske sykehus sto klar til å motta ham, men kinesiske myndigheter nektet og sa at han var for syk til å tåle reisen.

Liu Xia og de øvrige familiemedlemmene har blitt nøye overvåket av kinesiske myndigheter mens Liu lå på sykehus, og har ikke fått lov å ha kontakt med utenverdenen.

Etter Lius død har regjeringer verden rundt bedt Kina løslate Liu Xia fra husarresten hun har hatt selv om hun aldri er blitt dømt for noe lovbrudd.

En talsmann for myndighetene i Shenyang, Zhang Qingyang, sa imidlertid lørdag som svar på pressens spørsmål at Liu så langt han visste, var fri. Men at hun er i dyp sorg og at hun ikke bør forstyrres av utenforstående.

Ikke nevnt i Kina

Liu Xiaobo var den andre nobelprisvinneren som har dødd i fengsel uten å få lov til å reise til Oslo for å motta fredsprisen. Den første, Carl von Ossietzky, døde av tuberkulose i en fangeleir i Nazi-Tyskland i 1938.

Liu er etter sin død hyllet over hele verden som en ledende forkjemper for demokrati og politiske reformer i Kina. Men han nevnes nesten ikke i kinesiske sosiale medier eller presse.

Ett unntak var en avis som utgis av kommunistpartiet som kritiserte Vesten for å forgude Liu, en mann avisen kaller en paranoid, naiv og arrogant kriminell.

Liu ble først kjent for sin deltakelse i protestene på Den himmelske freds plass i Beijing som ble brutalt slått ned i 1989. Han ble arrestert og dømt til fengsel flere ganger før han i 2009 til slutt fikk en dom på elleve år for å ha vært medforfatter av Charta 08, et dokument som krevde slutt på ettpartistyret.

Han var i fengsel da han i 2010 ble tildelt Nobels fredspris, og fikk ikke lov å reise til Oslo. Hans stol sto tom under seremonien i Oslo rådhus i desember det året.

