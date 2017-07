Kurdisk leder: Kurdisk folkeavstemning i Irak er forhandlingstaktikk

De kurdiske myndighetene i Nord-Irak kunngjorde tidligere i forrige måned at de skal avholde folkeavstemning 25. september om eventuell løsrivelse fra Irak.

Men Nazem Dabbagh, som har kontor i Irans hovedstad Teheran og som representerer den kurdiske selvstyremyndigheten, sier folkeavstemningen i realiteten vil være del av en forhandlingstaktikk for å legge press på sentralregjeringen i Bagdad på områder som olje og maktfordeling.

– Vi gjør dette for å løse våre problemer i Irak. Slik det er nå, har vi ingen intensjon om å skille lag med Irak, sier Dabbagh i et intervju med AFP.

Irakiske kurdere foretrekker å forbli en del av Irak, hevder Dabbagh videre.

Han mener folkeavstemningen er nødvendig for å løse problemer med Bagdad.

Press på Bagdad

– Vi føler ikke at Irak aksepterer oss. Av denne grunn ønsker vi å bruke diplomati, parlamentet og folket for å kreve våre rettigheter, sier han.

Dabbagh mener Bagdad har sviktet på flere hovedpunkter i grunnloven fra 2005, blant dem en løsning på status for byen Kirkut som ligger på grensen mellom den kurdiske regionen og resten av Irak.

Bagdad har heller ikke ratifisert lovverk som berører oljeinntekter og finansiering av kurdiske sikkerhetsstyrker, peshmergaen, til tross for styrkenes viktige rolle i kampen for å knuse IS, mener Dabbagh.

– Jeg mener at Baath-partiets mentalitet fortsatt er til stede blant noen irakiske ledere, sier Dabbagh, med henvisning til Saddam Husseins regime.

– Omringet

Dabbagh sier også i intervjuet at han frykter at den irakiske hæren og sjiamuslimsk milits kan komme til å angripe kurdiske stillinger etter at Mosul nå er frigjort fra IS.

– Vi er geografisk omringet av Irak, Iran, Tyrkia og Syria. Disse landene kan kvele oss hvis de vil, sier Dabbagh.

Både Tyrkia og Iran har stilt seg negative til den kurdiske folkeavstemningen.

(©NTB)