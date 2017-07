Castro: Trumps Cuba-politikk er et tilbakeslag

– Kunngjøringen fra den nåværende presidenten betyr et tilbakeslag i bilaterale forhold, sa Castro i et TV-intervju natt til lørdag.

Castro kritiserte Trump, som gjeninnførte enkelte av restriksjonene overfor øystaten – to år etter at tidligere president Barack Obama fikk begrenset deler av embargoen som ble innført i 1962. I 2015 møttes Castro og Obama til de første direkte samtalene mellom to statsledere for de to landene siden 1961.

– Cuba har mye å være stolt av, og landet trenger ikke å få leksjoner fra USA eller noen andre, sa Castro.

Endringene til Trump innebærer at det blir vanskeligere for amerikanere å besøke øya som turister. I tillegg gjeninnføres flesteparten av restriksjonene på amerikansk forretningsvirksomhet med selskaper som knyttes til det cubanske militæret – noe som inkluderer mange statlige hoteller og restauranter på Cuba.

Den offisielle responsen fra Cuba på Trumps kunngjøring tidligere i år er opprettholdt. Den uttrykte uenighet overfor innstrammingene, men understreket åpenhet for å fortsette en «respektfull forhandling».

(©NTB)