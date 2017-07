– Angriper i Hurghada hadde bånd til IS

Attentatmannen var den 28 år gamle studenten Abdel-Rahman Shaaban fra Kafr al-Sheikh i Nildeltaet. Han har ikke kriminelt rulleblad og får de beste skussmål fra andre i hjembyen.

Shaaban kom til Hurghada fredag morgen og kjøpte en kniv før han svømte fra en offentlig strand til hotellstranden der han angrep badegjestene.

Før angrepet satte han seg ned og snakket med de to kvinnene på flytende tysk. Deretter dro han fram en stor kjøkkenkniv og drepte dem, opplyste sikkerhetskilder lørdag.

Angrep utenlandske kvinner

Hotellarbeidere og sikkerhetsvakter kom løpende til og jaget mannen. Han løp inn i hotellet ved siden av, der han angrep og såret fire andre kvinnelige turister, ifølge etterforskerne.

Tyske myndigheter bekreftet lørdag at de to drepte var tyske statsborgere. Blant de sårede var det to armenere, en tsjekker og en ukrainer.

Vitner forteller at han hadde en klar intensjon om å angripe utlendinger. De sier han ropte at egyptere skulle holde seg unna, for han var ikke ute etter dem.

– Hold dere unna. Jeg er ikke ute etter egyptere, ropte han på arabisk.

Han prøvde å stikke av, men ble pågrepet og satt lørdag i avhør.

– IS-kontakt

– Han kommuniserte med organisasjonen på IS og fikk i oppdrag å angripe utenlandske turister på strendene i feriebyen Hurghada, sier en kilde som står etterforskningen nær.

Hittil har det ikke kommet noen signaler fra IS om at de påtar seg ansvaret for angrepet, der to kvinnelige turister ble drept og fire andre kvinner såret. Heller ingen andre har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Gjerningsmannens motiv og ideologiske overbevisning er ukjent, het det i en uttalelse fra påtalemyndighetens kontor i Kairo lørdag.

– Handlingen som ble begått er av en slik art at det så langt i etterforskningen ikke er mulig å slå fast om det dreier seg om en individuell handling, og om det er en kriminell handling eller terrorhendelse, heter det i uttalelsen.

Egypts turistindustri har ligget nede de siste årene som følge av kuppet mot president Mohamed Mursi og en rekke terrorangrep, blant dem nedskytingen av et russisk fly med 224 passasjerer over Sinaihalvøya i 2015.

Angrepet skjedde bare få timer etter at fem politimenn ble drept i et angrep på bilen deres i Giza utenfor Kairo.

Lørdag ble en sikkerhetsvakt knivstukket og såret av en egyptisk muslim som forsøkte å ta seg inn i en kirke i Alexandria, opplyser en polititalsmann. Gjerningsmannen ble tatt hånd om av vakten og andre som kom til for hjelpe.

