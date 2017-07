Tre drept i Jerusalems gamleby

Angrepet fant sted fredag morgen i nærheten Løveporten i gamlebyen i Øst-Jerusalem, melder avisa Haaretz.

Israelske styrker sier tre væpnede gjerningspersoner ankom inngangen til Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden, og åpnet ild mot politi som var til stede. Gjerningspersonene løp i retning av moskeene på høyden, men ble tatt igjen av israelsk politi som skjøt og drepte dem, heter det videre.

To ofre behandles for kritiske skuddskader, mens et tredje er lettere til moderat såret, opplyser ambulansepersonell til avisa.

På gjerningspersonene ble det funnet to rifler og en pistol, opplyser politiet. Haram al-Sharif er stengt og fredagsbønnen avlyst for første gang på flere år som følge av skytingen, skriver Haaretz.

(©NTB)