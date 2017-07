To drept, flere såret i knivangrep i Egypt

Gjerningsmannen er pågrepet og sitter i avhør hos politiet, som forsøker å finne ut hva mannens motiv har vært.

Tidligere ble det meldt at seks turister ble såret. Det er Reuters som melder at to turister ble drept i angrepet, ifølge leger og sikkerhetskilder.

Hurghada er en populær badeby ved Rødehavet.

