Republikanernes helsereformforslag møter skepsis i egne rekker

Noen av skattene som finansierte Obamacare, er beholdt. Spørsmålet nå er om det nye forslaget kan blidgjøre kritikerne innad i partiet. Forslaget innebærer et kutt i bistand til USAs fattigste, Medicaid, med 700 milliarder dollar fram til 2026.

En viktig endring er 70 milliarder dollar til å stabilisere helseforsikringssubsidiene som ble opprettet av president Donald Trumps forgjenger Barack Obama.

Forslaget ble lagt fram av Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell, som håper å få partiet sitt til å enes om endringene. Flere innad i partiet har vært skeptiske – bekymret for at millioner av mennesker står i fare for å miste sin helseforsikring når Obamacare erstattes.

Den konservative senatoren Rand Paul fra Kentucky har like flere på den andre siden vært kritisk fordi de mener forslaget ikke går langt nok i å avvikle hele helsereformen til Obama.

– Dette er vår sjanse til å skape endringene vi har snakket om siden Obamacare ble tvunget på det amerikanske folk, sa McConnell.

Alle Demokratenes 48 senatsmedlemmer har uttalt at de er imot Trumps helsereform. Republikanerne har 52 seter av Senatets 100 seter og kan bare tåle at to unnlater å stemme for forslaget for å få det igjennom.

Forslaget skal etter planen stemmes over neste uke, men McConnell kan utsette det igjen hvis han ikke har nok støtte i eget parti.

