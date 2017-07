Nice minnes ofrene for fjorårets terrorangrep

President Emmanuel Macron og andre representanter for byen og landet reiste seg da nasjonalsangen ble avspilt på Place Massena.

Den ligger ikke langt fra Promenade des Anglais der Lahouiej Bouhlel med sin lastebil meide ned hundrevis av mennesker som var kommet for å se fyrverkeriet om kvelden.

I løpet av minneseremonien ble politi og sivile dekorert for sin innsats for å stanse terroristen.

Blant dem var politimennene Gaetan Roy og Magali Cotton som løp etter Bouhlel mens han kjørte gjennom menneskemengden, innhentet ham og skjøt ham.

Dekorert ble også Franck Terrier som kastet scooteren sin under lastebilen og forsøkte å ta seg inn i førerhuset for å stanse lastebilen, og Alexander Nigues, som også grep tak i dørhåndtaket og prøvde å komme seg inn i førerhuset for å stanse Bouhlel.

