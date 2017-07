Macron: Ingenting kan skille USA og Frankrike

– Det er derfor ingenting noen gang vil kunne skille oss, sa den franske presidenten med Trump ved sin side i sentrum av Paris.

Macron beskrev USA som en venn og en alliert som kom Frankrike til unnsetning under første verdenskrig. Trumps besøk markerte at det er gått hundre år siden USA gikk inn i krigen i 1917.

Presidentene sto ved siden av hverandre mens de så den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées under nasjonaldagsfeiringen fredag. 145 amerikanske soldater deltok i paraden, og noen av dem var kledd i uniformer fra første verdenskrig.

Inspiserte soldater

Trump ankom Place de la Concorde sammen med USAs førstedame Melania og ble ønsket velkommen av Frankrikes førstedame Brigitte Macron.

Macron ankom kort tid etter i åpen militærjeep og inspiserte franske styrker som sto oppstilt langs paraderuta.

Den franske nasjonaldagen markerer stormingen av Bastillen, middelalderfestningen som ble brukt som fengsel av de franske kongene og som ble stormet om morgenen 14. juli 1789. Dette regnes som et avgjørende øyeblikk i den franske revolusjonen.

Parisavtalen

Under Trumps to dager lange besøk har Macron vært åpen om sakene hvor han og den amerikanske presidenten er uenige, og samtidig gjort det klart at det er snakk om uenighet mellom venner.

På en pressekonferanse torsdag sa Macron at han «respekterte» Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen – selv om Frankrike fortsatt er forpliktet av avtalen. Tidligere har Macron gitt uttrykk for klar misnøye med denne avgjørelsen og invitert amerikanske klimaforskere til å flytte til Frankrike.

Trump fulgte opp med en antydning om at han kanskje kan slutte seg til klimaavtalen igjen.

– Noe kan skje når det gjelder Parisavtalen, sa han.

– Hvis skjer, så vil det være strålende. Og hvis ikke, vil det og være OK, la han til.

– Tøff president

Trump og Macron er ikke bare uenige om klimapolitikk, men også om internasjonal handel, globalisering, innvandring og EU.

Under Trumps besøk i Paris har presidentene vektlagt muligheten for samarbeid på andre områder. De har diskutert kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS og framtida for Syria.

Tidligere i år hevdet Trump at «Paris er ikke lenger Paris», og han antydet at byen er blitt ødelagt av islamistiske terrorangrep. Torsdag sa han at byen nå vil klare seg bra siden Frankrike har fått en «flott» og «tøff» president.

De to presidentenes pressekonferanse ble holdt bare noen timer etter at den kinesiske nobelprisvinneren Liu Xiaobo døde av kreft. Han ble likevel ikke nevnt av noen av dem.

I stedet brukte de anledningen til å skryte av Kinas president Xi Jinping. Først noen timer senere sendte de ut skriftlige uttalelser hvor de uttrykte medfølelse med Lius familie.

