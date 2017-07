Løve dier leopardunge i Tanzania

Hendelsen ble fotografert av en gjest ved naturreservatet Ngorongoro. Lederen for dyrevernsgruppen KopeLion, Ingela Jansson, sier at løven høyst sannsynlig hadde mistet sine egne barn og dermed tillot en unge fra en annen og konkurrerende art å suge melk.

Den unge løven er utstyrt med en GPS-sender som lar forskere følge hennes bevegelser rundt på reservatet. Det er antatt at den lille leopardungen har kommet bort fra sin egen mor, og at naturen på oppsiktsvekkende vis hadde ført de to sammen.

