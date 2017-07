Kronprinsesse Victoria feirer 40

På formiddagen var det gudstjeneste i slottskirken hvor kongefamilien, prins Daniels familie og store deler av hoffet var til stedet. Statsminister Stefan Löfven var også invitert.

Deretter skulle Victoria ta imot gratulanter og gaver foran slottet i den svenske hovedstaden.

En lang rekke mennesker, både svensker og utenlandske turister, hadde samlet seg utenfor slottet på formiddagen.

– Vi vet ikke akkurat hva som skal skje, men håper vi får se henne, sa Monique Gertler fra Tyskland.

Etter feiringen i Stockholm vil bursdagsfeiringen bli avsluttet i Borgholm på Öland. Den svenske kronprinsessen pleier å feire bursdag på Öland, der Sollidens slott er den svenske kongefamiliens sommerresidens.

Her skal en rekke artister opptre, deriblant de norske tenåringsidolene Marcus & Martinus, som sier til VG at de har laget en egen låt til kronprinsesse Victoria for anledningen.

