HRW anklager irakiske styrker for likvidasjoner

Menneskerettighetsorganisasjonen viser blant annet til flere videoer som ble postet på Facebook denne uka, kort tid etter at Iraks statsminister Haider al-Abadi hadde erklært «total seier» over IS i Mosul.

Videoene viser hvordan israelske regjeringssoldater slår og sparker fanger, for deretter å slepe dem utenfor og skyte dem fra kloss hold.

– Disse forferdelige rapportene om mishandling og drap er møtt med taushet i Bagdad, noe som styrker følelsen av at styrkene i Mosul ustraffet kan gjøre som de vil, sier Belkis Wille i Human Rights Watch.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein er blant dem som har advart mot faren for hevndrap etter gjenerobringen av Mosul.

– Selv om IS' forbrytelser var aldri så forferdelige, så hører hevn ingensteds hjemme, sa han.

– Dersom Irak ikke møter menneskerettighetsutfordringene, kommer det til å føre til mer vold og påføre sivilbefolkningen ytterligere lidelser, sa Zeid.

Under etterforskning

En talsmann for innenriksdepartementet i Bagdad sier at de er kjent med videoene, og at saken nå er under etterforskning.

– Vi har sett dem og vi har suspendert flere av dem som kan sees i opptakene. Saken blir nå etterforsket, sier brigadegeneral Saad Maan.

Han medgir at soldater kan ha begått overgrep, men forsikrer om at dette ikke aksepteres av irakiske myndigheter.

Klar instruks

En talsmann for det irakiske forsvarsdepartementet understreker at soldatene har fått klar instruks om hva som er lov og hva som ikke er lov.

– Soldatene har helt klar instruks om å overlate mistenke IS-medlemmer til avhør, slik at de kan stilles for retten, sier brigadegeneral Mohammed al-Khudhari.

Alle soldater som begår overgrep vil bli stilt for en militærdomstol, forsikrer han.

Rehabiliteringsleir

Human Rights Watch er også dypt bekymret over at irakiske sikkerhetsstyrker de siste dagene har tvangsflyttet et stort antall kvinner og barn, som mistenkes for å komme fra IS-familier, til en teltleir 20 kilometer utenfor Mosul.

Leiren i Bartella omtales huser nå minst 170 familier, de fleste av dem fra Vest-Mosul.

Leiren ble åpnet søndag og lokale myndigheter opplyste at den var tiltenkt IS-familier «for å gi dem psykologisk og ideologisk rehabilitering».

– Irakiske myndigheter bør ikke straffe hele familier for det slektninger eventuelt har gjort. Dette er krigsforbrytelser og saboterer forsøk på å fremme forsoning i områdene som er gjenerobret fra IS, sier Lama Fakih i Human Rights Watch.

(©NTB)