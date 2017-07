Fem drept i skuddveksling i Jerusalems gamleby

Ifølge israelsk politi åpnet tre væpnede palestinere ild mot politifolk i nærheten av Løveporten, den ene av inngangene til gamlebyen i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem.

To politifolk ble drept og en politimann ble såret, og angriperne løp deretter inn i gamlebyen og tok seg opp på Haram al-Sharif, et av islams helligste steder, som jøder kaller Tempelhøyden.

De tre angriperne ble innhentet av israelske sikkerhetsstyrker politifolk og skutt og drept inne på plassen der al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen ligger.

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet var de tre angriperne palestinere med israelsk statsborgerskap, hjemmehørende i Umm al-Fahm nord i Israel, skriver Haaretz.

Ifølge israelsk politi var de væpnet med to automatgevær og en pistol.

Haram al-Sharif er stengt og fredagsbønnen avlyst som følge av skytingen, skriver Haaretz.

Titalls tusen palestinere strømmer hver uke til moskeene der for å be. Siden Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har myndighetene beordret en slik stenging bare to ganger tidligere.

Tempelhøyden regnes som et hellig sted for både jøder og muslimer, og gamlebyen har vært åsted for blodige voldshandlinger mellom israelere og palestinere mange ganger tidligere.

(©NTB)