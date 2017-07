Trump møter "anti-Trump" på Frankrikes nasjonaldag

Presidentflyet Air Force One ankom den franske hovedstaden torsdag morgen.

– Klar for å reise til Frankrike etter invitasjon fra president Macron for å feire og hedre Bastilledagen og 100 år siden USAs deltakelse i første verdenskrig, skrev Trump på Twitter før han dro.

Den franske nasjonaldagen, også kjent som Bastilledagen, feires fredag. Som æresgjest skal Trump besøke Napoleons grav og spise middag i Eiffeltårnet. Fra en tribune vil han se amerikanske soldater marsjere i paraden på Champs-Élysées.

I kjølvannet i Washington virvler den politiske stormen rundt Trump og anklagene om Russlands antatte forsøk på å hjelpe presidenten i fjorårets valgkamp.

Trump og hans medarbeidere er igjen under press etter avsløringen av at Trumps eldste sønn i fjor takket ja til et tilbud om en russisk "drittpakke" om Hillary Clinton.

Stor avstand

Macron (39) og Trump (71) er svært forskjellige politikere, og de er svært uenige om viktige saker som klimatiltak, innvandring, globalisering og internasjonal handel.

– Jeg ble valgt for å representere borgerne i Pittsburgh, ikke Paris, sa Trump da han i forrige måned erklærte at han trekker USA fra Parisavtalen.

Tidligere i år hevdet Trump at "Paris er ikke lenger Paris", og han antydet at byen er blitt ødelagt av islamistiske terrorangrep.

Macron ble på sin side omtalt som "anti-Trump" i den franske valgkampen. Første gang han møtte Trump, knuget han hånden hans så lenge at begge presidentene fikk hvite knoker. I USA er Macron først og fremst kjent som "den alvorlige unge mannen med det endeløse håndtrykket", skriver nyhetsbyrået AP.

– Trenger fortsatt USA

Tross uenighetene er det viktig for både Trump og Macron å ha en relasjon som fungerer, påpeker analytikere.

– Uansett hva du mener, så er USA fortsatt USA, og vi trenger dem i mange saker. Du kan ikke bare si "Trump er der, så la oss vente til han er borte", sier Manuel Lafont-Rapnouil i tankesmia European Council on Foreign Relations.

– Selv om det er vanskelig å håndtere en som er så uforutsigbar som ham, må du prøve å redde det som reddes kan, legger han til.

Macron selv har sagt at det ikke er grunn til å skjule uenighetene mellom ham og Trump, men at USA og Frankrike likevel kan samarbeide på mange områder.

De politiske samtalene mellom Trump og Macron ventes først og fremst å handle om den felles innsatsen for å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS i Irak og Syria.

– Elsker det

I USA har mediene de siste dagene vært sterkt preget av avlsøringene om Donald Trump junior. Han måtte til slutt offentliggjøre eposter som viser at han reagerte med stor entusiasme da han ble tilbudt informasjon om Clinton som angivelig stammet fra russiske myndigheter.

– Hvis dette er det du sier det er, elsker jeg det, svarte Trump junior på en epost som omhandlet informasjonen i juni i fjor. Tilbudet ble hevdet å være en del av den russiske regjeringens forsøk på å hjelpe Donald Trump.

De siste dagene har Trump senior rost sønnen for å være åpen om saken. Presidenten hevder han ikke visste om møtet før denne uken, og han mener sønnen er utsatt for historiens verste politiske heksejakt.

