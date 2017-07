Trump i vennlig møte med Macron i Paris

På en pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var enige om å arbeide for et "etterkrigskart" for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.

Macron erkjente samtidig at det er klar uenighet mellom de to om Paris-avtalen om klimaendringer, som Trump har trukket USA ut av.

Likevel sa han at de var enige om å bekjempe den globale trusselen, mens Trump antydet at "noe" kunne skje med USAs holdning til Paris-avtalen.

De to framsto som gode venner og understreket da også at båndene mellom dem og mellom USA og Frankrike er ubrytelige.

Trump ble mottatt med fulle æresbevisninger da han torsdag kom på statsbesøk til Paris og ble vist rundt i Invalides-domen der Napoleon ligger begravet, og i de overdådige forgylte salene i Elysees-palasset.

