Trump hevder Putin hadde foretrukket Clinton

– Det er mange ting jeg gjør som er helt motsatt av hva Putin vil, sier Trump, som legger til at han kommer veldig godt overens med den russiske presidenten.

– Jeg hører om at han heller ville hatt Trump. Jeg tenker sannsynligvis ikke. Når jeg vil ha et sterkt forsvar, vet man at Clinton ikke ville ha brukt de pengene på militæret, sa han i et intervju med CBN.

I tillegg nevnte han at Putin ikke liker Trumps energipolitikk. Han pekte også på helseform, skatt og religiøs frihet.

I løpet av det siste halvåret er det kommet stadig nye avsløringer knyttet til Russlands antatte forsøk på å hjelpe Donald Trump i valgkampen i fjor. Trump har omtalt det som det dummeste han noensinne har hørt.

Den siste uken har det handlet om hans eldste sønn Donald Trump jr., som møtte en russisk advokat i fjor sommer før presidentvalget. Advokaten skulle angivelig sitte på informasjon som var skadelig for motkandidat Clinton, men Trump jr. har tilbakevist at han fikk noe som helst relevant informasjon fra det møtet.

Og president Trump har avvist at han visste om sønnens møte.

