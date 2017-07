Theresa May felte en tåre da hun så flertallet ryke

I et intervju med BBC radio sier hun at det var hennes mann Philip som kom med nyheten om valgdagsmålingen og at det kom "fullstendig som et sjokk".

– Det tok noen minutter før det sank inn. Vi så ikke det komme, sier May i intervjuet. Hun forteller at mannen ga henne en klem og at hun felte en tåre.

Statsministeren sa at hun ikke selv fulgte med på TV da valgdagsmålingen ble klar i det valglokalene stengte 8. juni.

– Jeg er litt overtroisk om slike ting, sier hun.

May, som torsdag har sittet som statsminister i Storbritannia i ett år, har fått sterk kritikk for måten hun ledet de konservatives valgkamp på. I BBC-intervjuet innrømmer hun at hennes kampanje "ikke hadde vært perfekt", men tillegger at alle signaler hun hadde fått, tydet på at de konservative kom til å øke sin majoritet i Underhuset. Resultatet ble motsatt. De konservative mistet sitt flertall og må i dag støtte seg på det unionistiske partiet DUP for å få gjennom sin politikk i Parlamentet.

(©NTB)