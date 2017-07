NATO bekymret for russisk militærøvelse

Den kommende øvelsen ble et viktig diskusjonstema da det ble holdt et møte i det såkalte NATO-Russland-rådet torsdag.

– Russland orienterte om ZAPAD 2017-øvelsen. De ga også tall på antall soldater samt fly og skip som skal delta, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen etter møtet.

Ifølge ham var det mange allierte som hadde spørsmål til russerne om størrelsen på øvelsen. Grunnen er bekymring for at antall soldater er satt kunstig lavt.

– Mitt budskap i dag er at det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Øvelsen har ikke funnet sted ennå. Men av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis, sa Stoltenberg.

Medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – inkludert Russland – har avtalt at de skal varsle hverandre på forhånd om alle øvelser der mer enn 9.000 soldater deltar. Deltar mer enn 13.000 soldater skal motparten få lov til å sende observatører.

Russlands budskap er at ZAPAD 2017 ligger under disse tersklene.

Selv skal NATO senere i år holde en øvelse for å teste sin kommandostruktur. Færre enn 5.000 soldater skal delta, men øvelsen er likevel NATOs viktigste dette året, ifølge Stoltenberg.

I 2018 følger NATO opp med en større øvelse i felt der rundt 35.000 soldater skal delta.

