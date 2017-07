Medier: Mercedes-produsent jukset med utslipp fra 1 million biler

Avisa Süddeutsche Zeitung og to kringkastere har fått tilgang til ransakingsordren som ble brukt da politiet gikk til aksjon mot Daimlers kontorer i mai.

Her beskrives omfanget av mistankene mot selskapet. Flere Mercedes-modeller skal ha blitt utstyrt med programvare som senker NOx-utslippene når kjøretøyene testes og utslippene måles.

For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp i tester. Senere er det blitt iverksatt etterforskning av flere andre tyske bilprodusenter som mistenkes for lignende forhold.

