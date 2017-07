Lula avviser korrupsjonsdom og sikter mot presidentvalget

Dagen etter at han ble dømt til ni års fengsel for korrupsjon og hvitvasking, anklaget han dommerne og politiske motstandere for å ødelegge demokratiet. Han hevdet at dommen tok sikte på å hindre ham i å stille til valg igjen som president i oktober neste år.

– Det er ikke Lula de forsøker å dømme, det er det politiske prosjektet jeg representerer for millioner av brasilianere, sa han i sin første kommentar til dommen.

Han sa han ble dømt uten bevis av dommer Sergio Moro, som er svært populær for sin kamp mot korrupsjon, og som selv kan være en aktuell presidentkandidat neste år.

I dommen heter det at Lula fikk en luksusleilighet ved stranda og over 1 million dollar i bestikkelser fra et av Brasils største entreprenørselskaper OAS. Som gjenytelse skulle han ha hjulpet dem til å få kontrakter med det statlige oljeselskapet Petrobras.

Lulas advokater sier han vil anke dommen. Siden den ikke er rettskraftig, vil han forbli på frifot.

Den fortsatt svært populære 71 år gamle Lula, som var president i to perioder fra 2003 til 2010, har ledet på meningsmålingene foran valget neste år.

Lulas håndplukkede etterfølger, Dilma Rousseff, ble selv avsatt av nasjonalforsamlingen i fjor etter at det ble reist riksrettssak mot henne for noen ureglementerte budsjettovertramp.

Hennes visepresident og politiske rival Michel Temer tok over som president og har siden omgjort mye av Lulas og Rousseffs venstreorienterte politiske prosjekt. Men han risikerer også å bli stilt for retten for korrupsjon.

