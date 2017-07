Kina avviser på nytt kravet om å la Liu få behandling i utlandet

Den 61 år gamle dissidenten ble i mai i år diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført fra fengsel til et sykehus i Shenyang. Tilstanden hans har de siste ukene blitt gradvis forverret, og legene opplyste denne uka at han er døende.

Kinesiske myndigheter har avvist alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevder at han er for syk. Utenlandske leger som har besøkt ham, er av en annen oppfatning.

– Om det så er det siste jeg gjør, kommer jeg til å støtte Xiaobo og han kone Liu Xias ønske å dra, sier vennen og aktivisten Mo Zhixu.

– Vi har under 1 prosent sjanse for å lykkes med det vi kjemper for, men vi gir 100 prosent i forsøket, sier aktivisten Hu Jia.

Tyskland og USA ba tidligere i uka kinesiske myndigheter om å gi slipp på Liu, men Beijing nekter.

– Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sier en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha vært med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

(©NTB)