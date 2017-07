Jagland sammenligner Liu med Ossietzky

Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, sier til NTB at Liu hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

– Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland.

Den forrige var den tyske pasifisten Carl von Ossietzky, som døde på sykehus under nazistene i 1938.

– Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland.

