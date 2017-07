Israel lar ikke palestinerne utvide overbefolket by

Planen om militær tilbaketrekning fra et område rundt Qalqiliya, som ligger 80 kilometer nord for Jerusalem, har ført til hissige protester fra israelske bosettere.

En talsmann for statsminister Benjamin Netanyahu opplyste torsdag at beslutningen er lagt på is, men at spørsmålet om palestinske utviklingsprosjekter i de okkuperte områdene skal tas opp til ny diskusjon senere i måneden.

Osloavtalene fra 1993 etablerte tre ulike soner på den okkuperte Vestbredden. I de såkalte A-områdene, som inkluderer åtte byer, blant dem Qalqiliya, har palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll på papiret. Områdene er imidlertid beleiret av israelske styrker, som bestemmer hvem og hva som slipper inn og ut.

I B-områdene har palestinerne politisk kontroll, mens sikkerheten kontrolleres av israelske okkupasjonsstyrker.

I C-områdene, der de ulovlige bosetningene ligger, har Israel full politisk og sikkerhetsmessig kontroll. En eventuell utvidelse av Qalqiliya vil gå på bekostning av dette området.

Den israelske regjeringen besluttet i fjor i all stillhet å flytte bygrensen i Qalqiliya, for å doble størrelsen på den overbefolkede byen. Da bosetterne og deres politiske støttespillere oppdaget dette, resulterte det sterke protester.

Enkelte bosetterledere kalte beslutningen "en belønning av terror" og har siden kjempet for å få den omgjort.

