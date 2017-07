Epidemirammede Jemen får kritikk i FNs sikkerhetsråd

Nødhjelpssjefen Stephen O'Brien kaller epidemien i Jemen for menneskeskapt.

– Denne koleraskandalen er kun menneskeskapt av de motstridende partene, samt dem som er utenfor Jemen som leder, forsyner, kjemper og fortsetter kampene, sa O'Brien i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Jemens FN-utsending, Ismail Ould Sheikh Ahmed, sa at landet ikke hadde bare én nødssituasjon, men et antall kompliserte nødssituasjoner.

O'Brien tok til orde for at det bevilges 250 millioner dollar, drøyt to milliarder kroner, for å finansiere FN-hjelp til det kriserammede landet. Så langt har kun en femdel blitt mottatt.

I slutten av juni ba FN verden om å få opp øynene for hva som skjer i Jemen. Krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen har også ført til omfattende matmangel og sult.

Sprer seg raskt

Over 320.000 mennesker er hittil smittet i epidemien, som har kostet minst 1.740 mennesker livet, ifølge WHO.

Kolera er nå påvist i alle Jemens 22 provinser, og epidemien sprer seg langt raskere enn det ekspertene hadde forutsett.

Kolera sprer seg i skittent vann og forårsaker alvorlig diaré, oppkast og uttørring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men den pågående borgerkrigen har ført til store sammenbrudd i infrastruktur og helsetjenester. Det gjør at mange ikke får hjelp i tide. Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

Hjelpen uteblir

Giverland har lovet 18 milliarder kroner i nødhjelp til Jemen i år, men har til nå bare bidratt med 33 prosent av dette, ifølge FNs kontor for samordning av humanitær hjelp (UNOCHA).

Etter at Saudi-Arabia og flere andre land gikk inn i krigen i 2015 i et forsøk på å få gjeninnsatt den saudivennlige presidenten, er det gjennomført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder, deriblant hovedstaden Sana.

Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret i krigen, og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

(©NTB)