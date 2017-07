Baby skutt og drept på sykehus i Den sentralafrikanske republikk

To pistolmenn gikk til angrep på et sykehus i byen Zemio sørøst i Den sentralafrikanske republikk. En by hvor omkring 7.000 mennesker gjemmer seg for volden som pågår, sa MSF i en uttalelse.

De to mennene truet en familie, og barnets mor prøvde å dekke over sitt barn. Moren ble skutt, og kula traff barnets hode, som døde momentant.

– Dette barnet ble skutt i morens armer, på et medisinsk senter – de to stedene et barn skal være tryggest, sa Mia Hejdenberg, leder for MSFs arbeid i Den sentralafrikanske republikk.

Organisasjonen hevder at de ble tvunget til å trekke seg fra byen etter angrepet, og forlot flere tusen mennesker som ikke har fått medisinsk behandling.

I begynnelsen av juli var det sammenstøt i Zemio mellom en fraksjon av Seleka-militsen og en kristen selvforsvarsgruppe. Minst 20 ble drept og omkring 40 ble såret i kampene.

Representanter for regjeringen og en rekke væpnede grupper i Den sentralafrikanske republikk signerte tidligere i juni en våpenhvileavtale i Roma. Siden er det meldt om over 100 drepte i kamper i landet.

(©NTB)