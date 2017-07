Tyrkia: Fem IS-mistenkte drept i politiaksjon

De fem utgjorde en gruppe som planla et angrep, mener politiet. Tyrkisk politi aksjonerte derfor mot boligen der de oppholdt seg i morgentimene onsdag for å avverge angrepet, heter det i en melding fra nyhetsbyrået Dogan.

Fire politifolk ble lettere såret i aksjonen, ifølge Dogan.

Politiet beslagla flere skytevåpen og store mengder ammunisjon under aksjonen, som fant sted tre dager før årsmarkeringen for fjorårets kuppforsøk i Tyrkia.

Opplysningene bekreftes av lokale myndigheter i Konya-provinsen.

– Fem terrorister ble nøytralisert i aksjonen etter at de motsatte seg væpnede styrker. Fire medlemmer av sikkerhetsstyrken ble lettere såret, heter det i en uttalelse fra guvernørens kontor.

Tyrkia har vært rammet av en rekke angrep som IS og kurdiske opprørere anklages for å ha stått bak. Nyttårsaften ble 39 mennesker drept i et angrep mot en nattklubb i Istanbul som IS påtok seg ansvaret for.

