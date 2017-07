Trumps FBI-kandidat vil ikke love lojalitet til presidenten

– Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Christopher Wray under en høring i justiskomiteen i Senatet onsdag.

– Sjefens viktigste oppgave er i mine øyne å sørge for at de uselviske patriotene i FBI ikke blir distrahert fra sitt oppdrag, la han til.

Han gjorde det klart at han ikke er avkrevet noe løfte om lojalitet mot presidenten, og at han uansett ikke ville gi noe slikt løfte.

President Donald Trump sparket tidligere i år FBIs sjef James Comey, ifølge kritiske røster fordi Comey ikke ville innstille etterforskningen av anklager om at Trump-kampanjen samarbeidet med Russland før presidentvalget sist høst.

Grillet

– Kommer Wray og FBI til å gjennomføre uavhengige og grundige etterforskninger, uavhengig av hvem som blir implisert, undret demokratenes innflytelsesrike senator Dianne Feinstein.

Hun la ikke skjul på sin skepsis når det gjelder Trumps valg av ny FBI-sjef og viste blant annet til den rollen Wray spilte under president George W. Bush da det ble åpnet for å bruke torturlignende metoder i avhør av antatte terrorister.

Ikke heksejakt

Wray gjorde det under høringen også klart at han ikke betrakter etterforskningen av anklagene om russisk innblanding i USAs valgkamp som "en heksejakt", slik Trump har påstått.

– Jeg ser det ikke slik at Robert Mueller er i gang med en heksejakt, sa han med henvisning til den uavhengige spesialetterforskeren som er utnevnt til å undersøke anklagene.

Trump tvitret så sent som onsdag at etterforskningen er "den største heksejakten i politisk historie", og at den er basert på det "falske utgangspunktet" at det har vært samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen.

Møte med russerne

Wray sa at ethvert forsøk på å blande seg inn i eller påvirke amerikanske valg må meldes til FBI.

Dette sa Wray som svar på spørsmål fra den republikanske senatoren Lindsey Graham om avsløringene de siste dagene av et møte Trumps eldste sønn under valgkampen i fjor hadde med en russisk advokat som tilbød negativt materiale om Hillary Clintons valgkamp.

Graham unnlot å si noe konkret om Trump juniors møte, som ser ut til å være det første konkrete tegnet på at Trump-kampanjen aktivt søkte russisk hjelp i valgkampen. Trumps sønn forsvarer seg med at advokaten ikke hadde noe konkret å melde og bedyrer at faren ikke visste om møtet.

