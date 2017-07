Trump jr. fortalte ikke sin far om møtet med den russiske advokaten

– Det var 20 bortkastede minutter. Det var synd, sa Trump jr. til Fox News.

– Det var ingenting. Det var ingenting å fortelle om, sa han.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, mener epotsutvekslingen til Donald Trumps sønn beviser at Russland ga informasjon til Trump-kampanjen.

Schiff vil nå at Donald Trump jr. skal vitne foran komiteen og besvare på spørsmål om møtet han hadde med en russisk advokat i juni 2016, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Schiff sier han er bekymret for at det fins flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for "en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet".

Tirsdag la han ut epostutvekslingen mellom seg selv og PR-rådgiveren Rob Goldstone på Twitter.

I en epost får han via mellommannen Goldstone tilbud om det som skal være ødeleggende informasjon om Hillary Clinton, angivelig via russiske myndigheter. Det ble planlagt et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

Tirsdag kveld uttalte Veselnitskaja at hun ikke kunne hatt informasjon om Clinton. Advokaten sier videre at hun ikke representerer russiske myndigheter, kun seg selv.

(©NTB)