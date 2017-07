To palestinere drept i sammenstøt på Vestbredden

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble 17 år gamle Aws Salame og 21 år gamle Saad Salah fra Jenin drept, mens en tredje palestiner ble skutt og såret i beina.

Den israelske hæren sier at soldatene skjøt tilbake etter at væpnede palestinere åpnet ild og kastet sprengladninger mot dem inne i Jenin-leiren nord på Vestbredden.

Siden oktober 2015 er 277 palestinere drept av israelske sikkerhetsstyrker, mange av dem etter å ha gått til angrep med kniv.

42 israelere er drept i slike angrep, samt to amerikanere, to jordanere, en sudaner og en brite. En eritreer ble sparket og slått til døde av en mobb israelere som tok ham for å være palestinsk knivstikker.

(©NTB)