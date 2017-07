Koleraepidemien i Jemen har skutt fart

Over 320.000 mennesker er hittil smittet i epidemien, som har kostet minst 1.740 mennesker livet, ifølge WHO.

Kolera er nå påvist i alle Jemens 22 provinser, og epidemien sprer seg langt raskere enn det ekspertene hadde forutsett.

FNs barnefond (UNICEF) anslo i forrige måned at 300.000 mennesker kunne bli smittet innen september.

FNs sikkerhetsråd skulle diskutere krisen i Jemen under et møte onsdag kveld.

Sammenbrudd

Kolera sprer seg i skittent vann og forårsaker alvorlig diaré, oppkast og uttørring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men i Jemen har borgerkrigen ført til et omfattende sammenbrudd både i infrastruktur og helsetjenester, noe som gjør at mange ikke får hjelp i tide. Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

FN anslår at 7,6 millioner mennesker kan være i risikosonen for kolera i Jemen og makter ikke å stanse epidemien fra å spre seg.

I slutten av juni ba FN verden om å våkne og få øynene opp for hva som skjer i det svært fattige landet, der krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen også har ført til omfattende matmangel og sult.

Hjelpen uteblir

Giverland har lovet 18 milliarder kroner i nødhjelp til Jemen i år, men har til nå bare bidratt med 33 prosent av dette, ifølge FNs kontor for samordning av humanitær hjelp (UNOCHA).

Etter at Saudi-Arabia og flere andre land gikk inn i krigen i 2015 i et forsøk på å få gjeninnsatt den saudivennlige presidenten, er det gjennomført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder, deriblant hovedstaden Sana.

Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret i krigen, og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

