Amerikanske soldater inne i Raqqa by

Militærrådgiverne spiller en "rådgivende, assisterende og ledsagende" rolle for å støtte lokale krigere fra opprørsalliansen SDF i kampen mot IS, opplyser oberst Ryan Dillon onsdag.

Mange av de amerikanske rådgiverne i Syria er spesialsoldater. De har i flere måneder vært i landet, hvor de har fulgt SDF i framrykkingen mot Raqqa nord i landet.

SDF står for Syrian Democratic Forces og består i hovedsak av syriske kurdere fra YPG-militsen, men også arabiske krigere. Offensiven for å gjenerobre Raqqa startet i november i fjor, og 6. juni gikk SDF inn i byen.

Siden har de møtt hard motstand fra den ytterliggående islamistgruppa som erobret Raqqa i 2014.

Sivile fanget

USAs styrker har ingen direkte kamprolle i Raqqa, men jobber nærmere fronten enn amerikanerne som støttet irakiske styrker i gjenerobringen av Mosul.

– De er mye mer utsatt for kontakt med fienden enn de i Irak, sier Dillon.

Han vil ikke si hvor mange amerikanske soldater som er i Raqqa, utover at det ikke er "flere hundre".

Det er uklart hvor mange sivile som er fanget i kampene i Raqqa, men FN anslo i slutten av juni at det dreide seg om rundt 100.000. Flere hundre sivile er drept i USA-ledede luftangrep i byen og provinsen med samme navn, ifølge aktivistgruppa SOHR.

Den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars anslår at mellom 529 og 744 sivile ble drept i slike luftangrep i Raqqa og Mosul i juni.

Utlendinger drept

YPG opplyste tirsdag at to amerikanere og en brite forrige uke ble drept i kamp mot IS. De tre mennene kjempet sammen med den kurdiske militsen i Raqqa, men var ikke medlem av de amerikanske spesialstyrkene som støtter SDF.

Med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen klarte SDF-krigerne tidligere i juli å bryte gjennom muren rundt gamlebyen i Raqqa, der IS-krigerne holder stand. Koalisjonen har anslått at bare et par tusen IS-krigere er igjen i byen.

Dillon sier at jihadistene i økende grad bruker sivile droner som de har rigget med eksplosiver, en taktikk de også brukte i Mosul.

Artilleribatteri

USAs president Donald Trump godkjente i mai planer om å forsyne SDF med tyngre våpen for at de skal kunne erobre Raqqa, som IS har erklært som hovedstad for sitt «kalifat».

USA skjuler nøyaktig hvor tungt inne de er i Syria, men har tidligere bekreftet at rundt 500 spesialsoldater er der for å trene og hjelpe den kurdisk-arabiske alliansen.

I tillegg opererer amerikanske marineinfanterister et artilleribatteri som USA har sendt til Raqqa.

(©NTB)