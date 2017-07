Ukraina-avtale fikk siste godkjenning i EU

Godkjenningen i ministerrådet er det aller siste trinnet i ratifiseringen av samarbeidsavtalen. Vedtaket kommer dagen før et toppmøte mellom EU og Ukraina i Kiev.

Store deler av avtaleverket har allerede trådt i kraft. De første delene begynte å virke allerede 1. september 2014. Avtaledelen som gjelder handel, trådte i kraft 1. januar 2016. De siste punktene skal nå tre i kraft 1. september 2017.

Avtalen ble undertegnet i 2014, men ble i fjor avvist i en rådgivende folkeavstemning i Nederland. Den var da ratifisert i alle de øvrige 27 medlemslandene i EU.

I desember i fjor fulgte stats- og regjeringssjefene i EU opp med en erklæring der de presiserte hvor grensene for avtalen går. Den viktigste presiseringen var at Ukraina ikke får status som kandidatland. I tillegg ble det påpekt at EU og EUs medlemsland ikke forplikter seg til kollektivt forsvar av Ukraina.

Erklæringen var skreddersydd for å gjøre det politisk akseptabelt for Nederland å ratifisere avtalen til tross for at folket sa nei.

Avtalen skulle egentlig undertegnes allerede i 2013, men ble lagt på is av Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj. Det var denne beslutningen som utløste de voldsomme demonstrasjonene som til slutt førte til at Janukovitsj ble avsatt av nasjonalforsamlingen i Kiev.

I kjølvannet av uroen grep Russland inn militært i Ukraina. Krim-halvøya er siden blitt annektert av Russland, mens ukrainske styrker fortsatt kjemper mot russiskstøttede separatister i øst.

