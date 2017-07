Opprørere hever å ha skutt ned syrisk kampfly

Våpenhvilen ble forhandlet fram av USA, Russland og Jordan og omfatter de tre provinsene Daraa, Quneitra og Sweida sørvest i Syria.

To opprørsgrupper, Jaish Usud al Sharqiya og Ahmad al-Abdo-styrken, hevder i en felles kunngjøring at det syriske kampflyet ble skutt ned over regimekontrollert område.

– Vi har ingen opplysninger om flygeren, sier en talsmann for Ahmad al-Abdo-styrken, Fares al-Munjed.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble flyet skutt ned på grensa mellom de to provinsene Sweida og Rif Dimashq.

Selv om våpenhvilen stort sett har holdt i de tre provinsene som omfattes, er det meldt om enkelte kamphandlinger.

I Sweida-provinsen skal regjeringsstyrker mandag ha gått til angrep mot opprørere fra Jaish Usud al Sharqiya, og ifølge SOHR pågikk det også kamper i flere landsbyer i provinsen tirsdag.

Våpenhvilen i det sørvestlige Syria ble kunngjort under G20-toppmøtet i Hamburg og overvåkes av russiske styrker i Syria.

