Legene kjemper for å holde liv i Liu

Myndighetene i Beijing har avvist alle tilbud om å sende Liu Xiaobo til utlandet, fastholder at han er for syk til å kunne transporteres og at han uansett ikke vil få bedre behandling i utlandet enn det han nå får i Kina.

Sykehuset i Shenyang opplyser at 61-åringen er overført til akuttavdelingen der legene nå aktivt arbeider for å holde liv i ham.

– Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

I mai i år ble han diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført til et sykehus for behandling.

To leger fra USA og Tyskland, som besøkte Liu på sykehuset lørdag, konkluderte med at det ville ha være trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han selv ønsker.

