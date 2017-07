Domstol opprettholder Belgias nikab-forbud

Belgia innførte forbudet i 2010, til protester fra landets muslimer som mener at det strider mot religionsfriheten.

Forbudet ble klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i en kjennelse slår fast at belgiske myndigheter er i sin fulle rett til å forby heldekkende ansiktsplagg på offentlig sted.

I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det "beskytter andres rettigheter og frihet" og at "det er nødvendig i et demokratisk samfunn".

