Amerikansk soldat pågrepet for IS-støtte

34-åringen skal ha forsøkt å levere hemmelige dokumenter og en drone til IS. Etterforskningen har pågått i ett år, og soldaten har i denne perioden hatt kontakt med folk han trodde var IS-medlemmer – men som i virkeligheten var "undercover" FBI-agenter.

Mandag møtte den siktede i retten for første gang i Honolulu på Hawaii. Bare noen dager før sverget han lojalitet til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, ifølge FBI.

Fant dokumenter

Soldaten skal ha hevdet at "USA er den eneste terrororganisasjonen i verden" og at han ønsket å drepe mange mennesker. Under en gjennomgang av mannens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.

Overfor en av FBI-agentene sa soldaten at han vurderte muligheten for å slutte seg til IS i Tyrkia, ifølge TV-kanalen NBC.

– Folk sier at det er ulovlig å slutte seg til dem. Men slik jeg ser det, kjemper de bare mot dem som utfører folkemord, skal soldaten ha sagt.

– Støttet holocaust

Mannen har angivelig også uttrykt støtte til de tyske nazistenes jødeutryddelse under andre verdenskrig. I tillegg har han truet med å mishandle en person som fratok ham lisensen som flygeleder.

Forsvareren til 34-åringen sier det ser ut til at klienten har psykiske problemer som er knyttet til militærtjenesten hans. Selv om det skal ha vært kjent at han hadde psykiske problemer, har han ikke fått behandling.

Til tross for ønsket om å støtte ytterliggående islamister, tror ikke etterforskerne at han reelt sett har hatt kontakt med noen andre som utgjør en trussel.

34-åringen ble pågrepet lørdag på Schofield-basen på Hawaii. Han jobbet som flygeleder for det amerikanske militærets stillehavskommando. Tidligere har han tjenestegjort i Sør-Korea, Afghanistan og Irak.

(©NTB)