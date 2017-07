Ungarn og Israel i Soros-strid

Den ungarskfødte, amerikanske jøden George Soros har vært gjenstand for krass kritikk og flere plakatkampanjer fra statsminister Viktor Orbans regjering i Ungarn.

I forrige uke hevdet Orban i et radiointervju at Soros står bak en hemmelig EU-plan om å bringe millioner av immigranter til Europa.

Orbans regjering har gjort alt for å stenge landets grenser for asylsøkere og migranter. På plakatene som nylig dukket opp i Ungarn var det et bilde av Soros, ledsaget av teksten «La oss ikke unne Soros den siste latteren».

Ambassadør-kritikk

Israels ambassadør i Ungarn, Yossi Amrani, reagerte på plakatene og kritiserte Orbans regjering for kampanjen, som jødiske ledere mente nørte opp om antisemittiske holdninger i Ungarn.

– Jeg ber om at de som har ansvaret for denne plakatkampanjen, vurderer på nytt hvilke følger den kan få, het det i utspillet fra Amrani.

Mandag fant den israelske regjeringen det nødvendig å understreke at ambassadørens uttalelse slett ikke var ment som noe forsvar for George Soros.

– Israel fordømmer ethvert uttrykk for antisemittisme i alle land og står sammen med jødiske samfunn overalt for å møte slikt hat. Det var utelukkende dette som lå bak utspillet til Israels ambassadør i Ungarn, het det i en kunngjøring fra israelsk UD.

Kritiserer Soros

Statsminister Benjamin Netanyahu, som skal på statsbesøk til Ungarn 18. juli, har gjentatte ganger gått hardt ut mot Soros for hans støtte til menneskerettighetsorganisasjoner i Israel.

– Soros undergraver kontinuerlig Israels demokratisk valgte regjering ved å finansiere organisasjoner som sverter den jødiske staten og som forsøker å nekte Israel å forsvare seg selv, heter det i mandagens kunngjøring fra israelsk UD.

Blant organisasjonen Soros ifølge israelske medier støtter, er Breaking the Silence, som består av tidligere israelske soldater som dokumenterer egne og medsoldaters overgrep mot palestinere.

