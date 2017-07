Trump går tilbake på forslag om samarbeid med Russland om IT-sikkerhet

– At president Putin og jeg har diskutert en enhet for cybersikkerhet, betyr ikke at jeg tror det kan gjennomføres. Det kan det ikke, skriver Trump på Twitter.

Dermed så det ut til at han raskt hadde mistet troen på initiativet han hadde nevnt i en tidligere Twitter-melding søndag.

–Putin og jeg diskuterte mulighetene for å danne en ugjennomtrengelig cybersikkerhetsenhet, slik at vi kan forsvare oss mot valghacking og mange andre negative ting, skrev Trump.

Han møtte Vladimir Putin på G20-toppmøtet i Hamburg før helgen. Her benektet den russiske presidenten anklagene om at Russland sto bak dataangrep for å påvirke det amerikanske valget i fjor.

– Nesten det dummeste

Hva som fikk Trump til å miste troen på forslaget om en felles innsats for cybersikkerhet, er uklart. Forslaget ble imidlertid dårlig mottatt av presidentens partifeller.

–Det er ikke den dummeste ideen jeg har hørt, men det er ikke langt unna, sa senatoren Lindsey Graham til TV-stasjonen NBC.

Også Marco Rubio, en av Trumps rivaler i nominasjonskampen i fjor, reagerte sterkt.

–Å samarbeide med Russland om en enhet for cybersikkerhet er som å samarbeide med Assad om en enhet for kjemiske våpen, skrev han på Twitter.

Dataangrep

I midten av juni vedtok senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter sto bak en omfattende kampanje for å prøve å få Trump valgt til president. Én av metodene som skal ha blitt brukt, var dataangrep rettet mot Det demokratiske partiet.

Senere ble det lekket stjålet informasjon som var skadelig for Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Trump selv nektet lenge for at det fantes bevis for russisk innblanding i valget. Senere har han innrømmet at Russland sannsynligvis hacket epostserverne til den demokratiske partiledelsen.

Russiske myndigheter har avvist anklagene om at de forsøkte å påvirke valget. FBI og den amerikanske Kongressen forsøker på sin side å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i forkant av presidentvalget.

