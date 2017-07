Menneskerettighetsaktivist i Bahrain dømt til fengsel igjen

Rajab har tidligere sonet flere år i fengsel i hjemlandet for regjeringskritiske Twitter-meldinger og andre protester mot myndighetene.

Denne gangen sto han tiltalt i forbindelse med TV-intervjuer om situasjonen i Bahrain.

Statlige medier melder at Rajab ble dømt for å ha «spredt falske nyheter, uttalelser og rykter om den interne situasjonen i kongedømmet, noe som kunne undergrave dets prestisje og status».

– Vi planlegger å anke kjennelsen, sier advokat Mohammed al-Jishi.

Mandagens kjennelse blir møtt med fordømmelse fra lokale og internasjonale menneskerettsorganisasjoner.

– Å fengsle Rajab bare fordi han delte sine meninger er et åpenbart menneskerettsbrudd og et urovekkende tegn på at bahrainske myndigheter ikke skyr noen midler for å kneble kritikk, sier Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.

Rajab er også tiltalt i tre andre saker, blant annet for en kronikk han skrev i The New York Times om menneskerettigheter og soningsforhold i Bahrain.

Aktivisten venter også på dom i en sak basert på Twitter-meldinger der han kritiserer krigen i Jemen. Her risikerer Rajab over ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig, ifølge advokatene.

Bahrains fremste allierte, Saudi-Arabia, står i spissen for en massiv militæroffensiv mot lokale opprørere i det lutfattige Jemen.

Rajab ble benådet av medisinske hensyn i 2015. Ett år senere ble han pågrepet igjen, og siden har aktivisten for det meste blitt holdt i isolasjon mens helsetilstanden gradvis er blitt forverret.

(©NTB)