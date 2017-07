Irakiske styrker kjemper videre mot IS i Mosul

Søndag erklærte Iraks statsminister Haider al-Abadi seier over IS i Mosul, ni måneder etter at den første offensiven mot byen ble innledet.

Kampene i den irakiske storbyen pågår likevel fortsatt, og IS holder stand på et lite område i Mosuls gamleby. Talspersoner for den irakiske hæren sier de antar at noen hundre IS-krigere er igjen i bydelen, og at de bruker familiene sine, inkludert kvinner og barn, som menneskelige skjold.

– Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange Daesh-krigere og familier som er fanget der, sier Abdul-Ghani al-Asadi i de irakiske spesialstyrkene.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistiske gruppa som selv kaller seg Den islamske staten (IS).

Al-Asadi sier at man antar at de fleste av de sivile som er igjen i gamlebyen, er IS-krigeres familiemedlemmer.

– Men vi skal ikke anklage dem for noe. Hvis de ikke bærer våpen, er de sivile, sier han.

Den irakiske offensiven for å drive IS ut av Mosul har vart i ni måneder. De siste ukene har vært tunge, siden IS-krigere forskanset seg i de smale gatene i Vest-Mosuls gamleby.

