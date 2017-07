Laptopforbud opphevet på flygninger mellom Jordan og USA

Royal Jordanian har oppgradert sikkerhetsrutinene i henhold til amerikanske krav, opplyser flyselskapet søndag.

Det betyr at de, i likhet med flere andre land i Midtøsten, er fritatt USAs elektronikkforbud.

Det var i mars USA innførte forbudet mot å ta med elektroniske gjenstander som er større enn en smarttelefon i håndbagasjen. Forbudet gjaldt direkteflyginger til USA fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Jordans nasjonale flyselskap tilbyr direkteflyginger til Chicago, New York og Detroit 16 ganger i uken.

Søndag for en uke siden ble forbudet på flyginger fra Abu Dhabi opphevet, og onsdag kunne reisende med Turkish Airlines fra Istanbul til New York igjen ta med seg større elektroniske gjenstander i håndbagasjen. Samme dag opplyste det Dubai-baserte flyselskapet Emirates at også de er fritatt fra det amerikanske forbudet.

Saudi Arabian Airlines sier de håper å bli fritatt fra forbudet innen 19. juli.

