Flere hundre tusen samlet på opposisjonens folkemøte i Istanbul

– Ingen skal tro at slutten på denne marsjen er slutten. Denne marsjen var vårt første steg, sa lederen for Det republikanske folkepartiet (CHP), Kemal Kiliçdaroglui i en appell til folkehavet som samlet seg på en plass i bydelen Maltepe i den asiatiske delen av Istanbul.

På et folkemøte ved marsjens slutt gjorde partilederen det klart overfor de flere hundre tusen oppmøtte at 9. juli markerer «et nytt steg, et nytt klima og en ny historie».

– Hvorfor vi marsjerte? Vi marsjerte for den ikke-eksisterende rettferdigheten. Vi marsjerte for rettighetene til de undertrykte, for de kneblede folkevalgte og de fengslede journalistene. Vi gikk for akademikerne som ble kastet ut av universitetene, sa Kiliçdaroglui.

Han står bak den 450 kilometer lange marsjen som startet i Ankara for 25 dager siden for å protestere mot at et av partiets parlamentsmedlemmer er pågrepet. Protestmarsjen er den største markeringen på flere år arrangert av kritikere av landets president Recep Tayyip Erdogan.

– Rettferdighet

Titusener av mennesker har sluttet seg til Marsjen for rettferdighet over kortere eller lengre strekninger siden Kilicdaroglu la i vei 15. juni med et eneste slagord – Rettferdighet.

CHP kaller pågripelsen av Enis Berberoglu den siste dråpen. Berberoglu ble dømt til 25 års fengsel for å ha lekket informasjon om en våpenforsendelse til Syria til pressen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som Kilicdaroglu kaller diktator, anklager CHP for å samarbeide med terrororganisasjoner.

69 år gamle Kilicdaroglu skal selv tale på folkemøtet.

Istanbul-guvernør Vasip Sahin sier 15.000 politibetjenter skal sørge for sikkerheten under folkemøtet i etterkant av marsjen.

Kuppforsøk

Rundt 50.000 mennesker er hittil pågrepet etter at Erdogan erklærte unntakstilstand som følge av kuppforsøket i fjor sommer. Ytterligere 100.000, blant dem lærere, dommere, soldater og politimenn, har mistet jobben.

Fredag pågrep myndighetene lederen for den tyrkiske avdelingen av Amnesty International og sju andre menneskerettighetsforkjempere. Alle er anklaget for å tilhøre terrororganisasjoner.

(©NTB)