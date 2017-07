Putin: G20 med optimalt kompromiss om klima

– Et av de veldig viktige temaene var klimaendringer. Og her klarte det tyske presidentskapet å finne et optimalt kompromiss, sier Putin på en pressekonferanse lørdag.

Den russiske presidenten sier videre at hans amerikanske motpart Donald Trump stilte mange spørsmål om de påståtte russiske forsøkene på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Han sier de to statsladerne hadde en lang diskusjon om temaet, og at han tror Trump tror på forsikringene om at Russland ikke blandet seg. Men det er bedre å spørre Trump selv, sier Putin.

Putin sier Trump er svært annerledes enn hvordan han framstår på TV. Den russiske presidenten sier videre at forholdet mellom de to supermaktene kan forbedres dersom dialogen fortsetter på samme måte som hans samtaler med Trump.

Trump og Putin møttes for første gang ansikt til ansikt fredag.

